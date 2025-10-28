Nécrologie. Le maire de Cagny, Eric Margerie, est décédé à l'âge de 68 ans

Lundi 27 octobre, la ville de Cagny (Calvados) a appris la mort de son maire Eric Margerie. Né en 1957, il avait consacré plus de vingt ans à la vie publique locale.

Une vie consacrée à son territoire

Ancien gestionnaire, retraité depuis 2018, Eric Margerie était reconnu pour son engagement à l'échelle locale. Elu conseiller municipal en 2001, il devient ensuite maire adjoint puis vice-président communautaire en charge du complexe aquatique. Après un mandat comme simple conseiller, il est élu maire de Cagny en mai 2020, puis réélu vice-président communautaire en juillet de la même année.