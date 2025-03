Nécrologie. Mort de Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel et figure politique de l'Eure

Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel de 2007 à 2016 et de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007, est mort à l'âge de 80 ans annonce ce mardi 4 mars sa famille à la chaîne de télévision LCI.

Un proche de Chirac

Figure de la droite républicaine, fils de l'ancien Premier ministre Michel Debré, il travaille au cabinet de Jacques Chirac, dont il est un proche, au début de sa carrière politique, lorsque le futur président de la République est encore ministre (de l'Agriculture, puis de l'Intérieur). Il travaille également comme magistrat.

Poids lourd du Rassemblement pour la République (RPR), Jean-Louis Debré fut également ministre de l'Intérieur de 1995 à 1997 dans les gouvernements d'Alain Juppé, alors Premier ministre de Jacques Chirac.

"Un maire accessible, bâtisseur et visionnaire"

En 1986 il apparaît sur le devant de la scène politique en Normandie, lorsqu'il est élu député de l'Eure, fonction qu'il occupera jusqu'en 1995, puis qu'il retrouvera de 1997 à 2007. Jean-Louis Debré fut également maire d'Evreux de 2001 à 2007 et a siégé au conseil général de l'Eure de 1998 à 2001. Alexandre Rassaërt, l'actuel président du conseil départemental de l'Eure, salue sur X "un grand serviteur de la République" qui "marqua profondément le département de l'Eure, la ville d'Evreux et ses habitants en tant que maire accessible, bâtisseur et visionnaire".