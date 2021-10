Croisières à Cherbourg : un creux jusqu'en 2014 ...

Alors que la saison des croisières a pris fin mardi 1er novembre à Cherbourg avec la venue du Celebrity Eclipse, l'heure est au bilan dans le Nord Cotentin.

Et globalement, 2011 aura été un cru exceptionnel avec 32 escales et plus de 46 000 passagers qui ont transité à Cherbourg.

En revanche, les années qui viennent s'annoncent sous de moins bons auspices. En cause : le développement exponentiel du Havre. Le port haute-normand apparaît comme un rival de plus en plus encombrant.

Bonus AUDIO / Guillaume Hamel, le directeur de l'office de tourisme de Cherbourg, ne se fait pas d'illusions même si tout n'est pas joué...