Métropole de Rouen. Les transports en commun deviennent gratuits pour les moins de 18 ans : qu'en pensent-ils ? 

Mobilité. A partir du lundi 1er septembre 2025, les mineurs pourront désormais voyager gratuitement sur tout le réseau Astuce. Une initiative mise en place par la Métropole de Rouen pour permettre à 25 000 mineurs d'en profiter. Les intéressés et leurs parents apprécient.

Publié le 29/08/2025 à 18h00 - Par Margaux Fresnais
La gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans entre en vigueur le 1er septembre dans la Métropole Rouen Normandie. 

Après la gratuité des transports le samedi sur tout le réseau Astuce, lors des pics de pollution ou lors d'événements ponctuels, la Métropole de Rouen a voté une nouvelle mesure en juin 2025. Dès lundi 1er septembre, tous les enfants âgés de 18 ans ou moins pourront profiter des transports en commun de la Métropole gratuitement.

Une aide avantageuse pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un abonnement tous les mois et qui leur permet  "d'aller se promener, sortir de chez eux, aller manger en centre-ville sans se restreindre, mais aussi mettre de l'argent de côté pour permettre aux familles de partir en vacances", se réjouit Malila Rondel, qui a l'habitude d'acheter une carte de 10 voyages pour les moins de 26 ans à son frère de 13 ans. 

Un dispositif qui devrait s'étendre aux étudiants ?

Ce dispositif n'est réservé qu'aux mineurs, ce que regrette Félix Lesain-Cayeux, étudiant âgé de 19 ans : "Pour descendre dans Rouen, ça aurait été pratique, plutôt que de prendre des tickets tous les jours, même si le carnet de 10 n'est qu'à 9,30€."  Bien que Félix habite directement sur son lieu d'étude et qu'il aime beaucoup marcher, il doit parfois utiliser les transports : "De temps en temps c'est pratique, quand on doit prendre un train par exemple."

Comment en bénéficier ?

La démarche est simple. Pour les abonnées, cela se fait automatiquement le 1er septembre. Pour ceux qui souhaitent en bénéficier, il faut se rendre en agence muni d'une carte d'identité, d'une photo d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile ou sur internet sur l'application MyAstuce. La validation reste obligatoire à chaque montée. 

