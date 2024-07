Caen. Navette gratuite, ligne de nuit… les nouveautés de la rentrée de Twisto

C'est une tradition chaque année pendant l'été. Le réseau de transports de l'agglomération caennaise Twisto présente ses nouveautés pour la rentrée. Nouveaux horaires, nouveaux arrêts, développement de l'offre à la demande… on vous dit tout.

Tarifs inchangés

La première bonne nouvelle, c'est que les tarifs n'augmentent pas en septembre ! Le ticket unitaire valable une heure coûte toujours 1,60€ (auquel s'ajoutent 20 centimes pour le support) et le tarif des différents abonnements reste identique. Le forfait mensuel 18-25 ans coûte 27€/mois ou 22€/mois si vous choisissez la formule à l'année. Pour les 26-64 ans, cela coûte 44€/mois (ou 40€ si vous optez pour l'option annuelle) et pour les 65 ans et plus, le tarif mensuel revient à 32€/mois (ou 28€/mois avec l'option annuelle). Si vous souhaitez consulter tous les tarifs et abonnements, vous pouvez les retrouver sur le site de Twisto.

Un nouvel arrêt pour la navette gratuite

Avec près de 148 000 passagers en 2023, la navette gratuite du centre-ville de Caen se réinvente. Depuis le mois de juin, celle-ci s'arrête à la place Saint-Sauveur et la rue Demolombe, la rue qui mène à la FNAC. Ce service se poursuit à la rentrée. En revanche, elle ne passe désormais plus par la fameuse rue Ecuyère, sauf les vendredis, jours de marché, de 7h30 à 15h

Le Big Band Café desservi par la ligne de nuit

Parmi les autres changements, un nouvel arrêt s'ajoute sur le trajet de la ligne de nuit Noctibus. Pour permettre aux habitants de Caen et de l'agglomération de profiter des soirées musicales, la salle de concert du Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair sera désormais desservie. Pour rappel, la ligne Noctibus circule à partir de 1h les jeudis soir (passage toutes les demi-heures) et les vendredis et samedis soir (passage toutes les heures). Elle dessert les lieux de vie nocturnes du centre-ville de Caen (port, centre-ville, Université…) ainsi que les principales résidences universitaires. Attention, la ligne Noctibus ne circule pas pendant l'été.

Extension du service à la demande Twisto Flex

Depuis sa mise en place il y a deux ans, le service à la demande Twisto Flex ne cesse de plaire aux habitants de Caen la Mer. Sur la zone 1, à l'ouest de Caen, le service Flex a transporté plus de 100 000 clients depuis 2022. En service depuis 2023, le service Flex 2, au sud-est de Caen la Mer a quant à lui accueilli plus de 21 000 passagers.

Ainsi, Twisto décide d'étendre son service sur Flex 2 vers les communes de Grentheville, Soliers, Ifs (Ifs Bras et Zone Object'Ifs Sud), Bourguébus, Castine-en-Plaine et Le Castelet. Un véhicule supplémentaire sera mis en place aux heures de pointe et les dimanches après-midi.

A l'ouest de Caen, vers les communes de Rots, Thue et Mue, Saint-Manvieu-Norrey, Carpiquet, Rosel, Thaon et Le Fresne-Camilly, le service Flex 1 sera étendu en fin de matinée et entre 19h et 20h.