Montauban (AFP). Deux morts et des dégâts importants dans les intempéries dans le sud-ouest

Les violents orages qui ont frappé lundi soir le Sud-Ouest ont fait deux morts et entraîné d'importants dégâts, principalement à Montauban, où la rentrée scolaire a dû être reportée à jeudi. Le calme était toutefois progressivement revenu dans le grand Sud-Ouest, selon Météo France. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve fait état de deux morts, deux blessés graves et 10 plus légers. L'un des deux morts est une jeune femme de 29 ans, décédée à Montbeton (Tarn-et-Garonne). Comme les deux blessés graves, elle a été victime de la chute d'un arbre sur son véhicule, selon la préfecture. En Charente, un chauffeur routier bulgare de 35 ans, sorti de son camion sur un parking à 27 km au sud d'Angoulême, a été foudroyé, selon les pompiers. Rien que dans le Lot, les rafales de vent ont atteint jusqu'à 153km/h. Elles ont aussi touché 25 départements durant la nuit, selon M. Cazeneuve. Si les vignes semblent avoir été épargnées dans le Lot, il n'en est pas de même pour les autres produits agricoles. Les intempéries ont entraîné de fortes perturbations à l'aéroport de Toulouse et dans l'ensemble des réseaux routiers et ferroviaires. - Grêle dans le Chablis - Dans le Tarn-et-Garonne, la préfecture a fait état de "dégâts matériels () très importants : arbres arrachés, toitures détruites, () nombreuses routes coupées et habitations inondées". Une députée du département, Valérie Rabault, a évalué les dommages à plus de 10 millions d'euros. Brigitte Barèges, maire LR de Montauban, a décrit des "trombes d'eau", une tempête tropicale". Principale conséquence: la rentrée scolaire est reportée à jeudi à Montauban et les transports scolaires sont suspendus dans l'ensemble du département. Mais a indiqué Mme Barèges, "seules 30 écoles sur la quarantaine que compte la ville seront rouvertes jeudi. C'est sûr". "Pour la petite dizaine restante, les risques sont beaucoup plus graves qu'initialement estimés", a-t-elle indiqué. Le département compte 40.000 élèves environ. Les agents de la mairie notamment et des volontaires vérifiaient l'état des bâtiments. Dans les autres communes, les établissements scolaires ont ouvert en fonction de leur état. La rentrée a également été retardée au collège de Castelnau-Montratier, dans le sud du Lot, où quelque 40 mm d'eau sont tombés en une demi-heure et où l'électricité a été coupée. Coupés durant la nuit, les accès à Montauban par voie ferrée ont recommencé à fonctionner, a indiqué la SNCF. Vers 10H00, le transport ferroviaire entre Montauban et Agen a repris, tout comme entre Toulouse et Montauban, selon son porte-parole Eric Paulet. Le trafic devait être rétabli dans l'après-midi entre Montauban et Cahors. Selon la SNCF, les orages ont provoqué de "sévères dégâts sur les installations ferroviaires", avec "certaines barrières de passages à niveau () brisées" et "des unités d'alimentation haute tension () mises hors service".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire