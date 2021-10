Toulouse (AFP). Vigilance neige-verglas dans le sud, un skieur tué par une avalanche

Quinze départements du sud de la France ont été placés par Météo-France en vigilance orange "neige-verglas", à partir de mardi à 4H00 du matin, notamment dans les Pyrénées où un jeune skieur a été tué lundi par une avalanche, en hors-pistes. Cette alerte "neige-verglas" est lancée pour au moins 24 heures dans les cinq départements de la chaîne pyrénéenne ainsi que dans les Landes, le Gers, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, et plus à l'est dans l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Météo-France prévoit un "épisode neigeux notable" qui peut rendre les conditions de circulation sur les routes très difficiles. Les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone pourraient également subir des dégâts. Le répit aura été de courte durée alors que l'établissement public avait levé lundi matin la vigilance orange "pluies abondantes, inondations, neige, verglas et avalanches" sur les cinq départements pyrénéens: Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège (et Andorre) et Pyrénées-Orientales. En Haute-Garonne, une avalanche a emporté lundi-après-midi cinq jeunes gens qui skiaient hors-pistes, près de la station du Mourtis. L'un d'eux est décédé des suites de ses blessures, a déclaré à l'AFP le directeur de la station, Christophe Esparseil. "Ce jeune homme a percuté des obstacles lorsqu'il a été emporté. Il n'a pu être ranimé" par les secouristes, a précisé M. Esparseil, joint par téléphone depuis Toulouse. Un autre skieur a été hélitreuillé et transporté vers l'hôpital de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) pour une probable fracture d'un tibia, selon la même source, et trois sont sortis indemnes de l'avalanche. Ils ont pu se dégager eux-mêmes de la coulée de neige et contribuer aux opérations de sauvetage engagées sur le territoire de la commune de Boutx, à 135 km au sud de Toulouse. "Les cinq jeunes gens, âgés de 20 à 30 ans, étaient pour la plupart des skieurs locaux", a précisé le directeur de la station, selon lequel ils avaient été "prévenus" des risques d'avalanche. Météo-France avait mis en garde lundi contre "un risque fort" d'avalanche - au niveau 4 sur 5 - sur tous les massifs Pyrénéens, en raison des importants cumuls de neige tombée pendant le week-end. Lundi à 17H00, 1.000 foyers restaient privés d'électricité dont 700 dans les Hautes-Pyrénées et 300 dans les Pyrénées-Atlantiques, a indiqué le gestionnaire de réseaux ERDF qui prévoyait de rétablir l'alimentation en courant pour tous ces foyers avant la fin de la soirée. Selon les prévisionnistes, le nouvel épisode neigeux attendu concernera Midi-Pyrénées dès le lever du jour, puis les neiges se déplaceront vers le Languedoc-Roussillon et le pourtour méditerranéen en cours de matinée.

