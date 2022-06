Législatives 2022 - Seine-Maritime. Les militants Nupes veulent convaincre les abstentionnistes

Les sourires étaient affichés chez les militants de la Nupes dimanche 12 juin, au quartier général de campagne de Maxime Da Silva. Le candidat de la coalition de gauche dans la première circonscription de la Seine-Maritime est arrivé en tête du scrutin, avec plus de 33,05 % des suffrages exprimés devant le député sortant de la majorité présidentielle, Damien Adam (28,20 %).

Ils sont une cinquantaine à s'être rassemblés au quartier général pour découvrir les premiers résultats du premier tour des élections législatives en Seine-Maritime. Militants NPA, militants LFI, tous réunis sous la coalition de gauche de la Nupes, partagent un pot, celui de l'espoir de voir leur chef de file Premier ministre dans quelques jours. "La perspective est radieuse", a déclaré Jean-Luc Mélenchon dans la soirée. Être devant la majorité présidentielle est une "très bonne nouvelle", reconnaît Patrick Le Moal, militant NPA qui a soutenu la campagne de Maxime Da Silva. "On a une réelle chance", croit Julian Godefroy, militant Nupes.

L'abstention, la gagnante du premier tour

Le jus d'orange est de sortie, pas le champagne. Il est trop tôt pour crier victoire. Ce qui choque dans les rangs des militants ce dimanche soir, c'est l'abstention. Plus d'un électeur sur deux a boudé ce premier tour des élections législatives selon le ministère de l'Intérieur. Idem en Seine-Maritime, où le taux de participation ne dépasse pas les 48,83 % selon les chiffres définitifs de la préfecture.

"Quand on a une minorité qui s'exprime pour le peuple, on n'est plus réellement dans la démocratie", regrette Julian Godefroy. "Tout est à continuer sur le terrain."

"Il faut aller chercher les abstentionnistes", renchérit Floriane Dupont, une autre militante Nupes.

Le chef de file de la coalition à gauche, Jean-Luc Mélenchon, a annoncé dans la soirée : "La Nupes a franchi d'une manière magnifique le premier test qu'elle rencontrait." Il faudra désormais "convaincre", selon le leader de la coalition. Les militants de la Seine-Maritime ont une semaine pour le faire.

