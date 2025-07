[Photos]. Ce Normand régale Tokyo depuis 20 ans avec son camembert au chocolat

Si des entrepreneurs normands explorent le Japon cette semaine, dans l'espoir d'y développer leur business, d'autres s'y sont installés, et depuis longtemps. Frédéric Madelaine a fait ses premiers pas au pays du Soleil Levant en 1999. A l'époque, ce natif de Caen travaille comme chef pâtissier pour une grande maison parisienne. Quelques années plus tard, il y a tout juste 20 ans, il ouvre sa propre boulangerie à Tokyo, baptisée Le Pommier.

Frédéric Madelaine a reçu la visite d'Hervé Morin, président de la Région Normandie, et François-Xavier Priollaud, vice-président en charge des relations internationales, lundi 30 juin. - Célia Caradec

"En tant que Normand, je ne pouvais pas choisir un autre nom", sourit le Caennais expatrié, qui a décoré ses boutiques avec des représentations de poules ou de vaches normandes sur bois flotté, réalisées à Cambremer. Une deuxième boutique suivra en 2009, puis un café à Omotesando, quartier chic de la capitale nippone.

Des Japonais curieux de nouvelles saveurs

Vingt ans après sa première implantation au Japon, "l'intérêt pour la gastronomie française se maintient très bien, et la pâtisserie a beaucoup évolué", analyse Frédéric Madelaine, qui a tenté d'habituer les palais à des viennoiseries et gâteaux moins sucrés, plus raffinés. "La clientèle japonaise est très curieuse de nouvelles saveurs, de nouvelles combinaisons, de nouveaux produits."

Frédéric Madelaine, pâtissier normand à Tokyo Impossible de lire le son.

Rien de surprenant, donc, à voir ce chef pâtissier normand oser un mélange pour le moins inattendu : le camembert au chocolat. "Au début, on m'a pris un peu pour un fou, concède Frédéric Madelaine, j'ai fait beaucoup d'essais pour arriver au résultat final, trois ganaches miel, framboise et figues, surmontées d'une ganache au camembert qui provient de Normandie."

Comptez 5 184 yens pour un camembert au chocolat, soit environ 30 euros. - Célia Caradec

Un produit phare, vendu environ 30€, particulièrement populaire… pour la Saint-Valentin ! Il s'en écoule entre 1 500 et 1 700 par an.