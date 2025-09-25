Le Havre. Un village des solidarités pour les 80 ans du Secours populaire

Le Secours populaire français fête cette année ses 80 ans. A cette occasion, les comités du Havre, d'Harfleur et de Gonfreville-l'Orcher, organisent un village des solidarités, dimanche 28 septembre de 10h à 18h sur l'esplanade de Caucriauville (Pré Fleuri) au Havre. Il accueillera habitants, bénévoles, partenaires et acteurs de la solidarité pour une journée placée sous le signe du partage, de la convivialité et de l'entraide.

Programme

- Marché bio (légumes, fruits, pain, laitages et viandes) proposé par des producteurs locaux, à prix solidaire.

- Braderie de vêtements neufs et d'occasion

- Foire aux livres et aux jeux de société

- Cuisine de rue avec des stands de plats préparés sur place

- Animations : structure gonflable pour les enfants, roue "loterie" et espace détente

- Concerts avec Red Lezards, Golden Years LH Zic, Les Bretons du Havre et le guitariste Le Poète Tranquille

- Table ronde sur le thème "Forces et faiblesses de la solidarité" avec des témoignages d'acteurs de la solidarité et échanges avec le public