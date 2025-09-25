En ce moment Next Summer Damiano DAVID
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Un village des solidarités pour les 80 ans du Secours populaire

Solidarité. Pour les 80 ans du Secours populaire français, un village des solidarités est organisé dimanche 28 septembre dans le quartier de Caucriauville au Havre. Au programme, marché bio, concerts, animations et table ronde.

Publié le 25/09/2025 à 10h36 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Un village des solidarités pour les 80 ans du Secours populaire
Véronique Riesco, secrétaire générale du comité du Havre, et Evelyne Robillard, coordinatrice du village des solidarités, accueilleront le public dimanche 28 septembre pour un grand moment de partage. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le Secours populaire français fête cette année ses 80 ans. A cette occasion, les comités du Havre, d'Harfleur et de Gonfreville-l'Orcher, organisent un village des solidarités, dimanche 28 septembre de 10h à 18h sur l'esplanade de Caucriauville (Pré Fleuri) au Havre. Il accueillera habitants, bénévoles, partenaires et acteurs de la solidarité pour une journée placée sous le signe du partage, de la convivialité et de l'entraide.

Programme

- Marché bio (légumes, fruits, pain, laitages et viandes) proposé par des producteurs locaux, à prix solidaire.

- Braderie de vêtements neufs et d'occasion

- Foire aux livres et aux jeux de société

- Cuisine de rue avec des stands de plats préparés sur place

- Animations : structure gonflable pour les enfants, roue "loterie" et espace détente

- Concerts avec Red Lezards, Golden Years LH Zic, Les Bretons du Havre et le guitariste Le Poète Tranquille

- Table ronde sur le thème "Forces et faiblesses de la solidarité" avec des témoignages d'acteurs de la solidarité et échanges avec le public

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Un village des solidarités pour les 80 ans du Secours populaire
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple