Le-Havre. Campagne pauvreté et précarité pour le Secours Populaire du Havre

Comme tous les ans, le Secours Populaire français publie une enquête IPSOS sur la pauvreté et la précarité à l'occasion de la journée du refus de la misère, le 17 octobre. En 2018, on retient de ce sondage que 39 % des personnes interrogées disent avoir vécu une situation de précarité une fois dans sa vie et 44 % estiment que leurs enfants seront plus vulnérables qu'eux. Le seuil est pauvreté est variable. L'INSEE le table à 1 015 euros par mois alors que les personnes sondées l'estiment à 1 118 euros par mois (le SMIC est à 1 173 euros par mois).

La situation du Havre

Au Havre (Seine-Maritime), un ménage sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Une précarité qui touche principalement les familles monoparentales et les jeunes. L'antenne havraise du Secours Populaire lance sa campagne pauvreté précarité pour récolter des fonds (ils sont en baisse d'environ 10 % depuis 2017).

Écoutez Monique Mary, la responsable du Secours Populaire du Havre :

6 223 familles bénéficiaires

L'antenne havraise du Secours Populaire est venue en aide, en 2017, à 6 223 familles et 500 étudiants (distribution alimentaire). Ce sont 54 000 colis alimentaires qui ont été distribués. L'association a permis à 53 familles (194 personnes) et 46 enfants de partir en vacances. Le Secours Populaire c'est aussi un vestiaire pour tous (Stade Deschaseaux, rue Dr Lamaze au Havre). L'antenne havraise compte également mettre en place des cours de soutien scolaire sur le quartier de Graville. 120 bénévoles font fonctionner le Secours Populaire du Havre (le plus gros comité de Seine-Maritime).