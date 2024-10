Alençon. Les commerçants touchés par les travaux dans le quartier Montsort : "On a été pris en otage"

Les commerçants du quartier Montsort d'Alençon vont devoir faire preuve de patience. Le chantier de la rénovation du réseau de distribution de gaz naturel, qui a commencé le lundi 9 septembre, ne devrait prendre fin que le vendredi 29 novembre.

Les travaux ont d'abord commencé dans la rue des Poulies, près du Pont-Neuf. Pendant plus d'un mois, la circulation et le stationnement y ont été interdits. "J'ai perdu environ 10% de mon chiffre d'affaires", confie Valérie Commauche, gérante du Coccimarket du quartier.

"On a été pris en otage"

Le mardi 1er octobre, le chantier s'est déplacé devant l'église Saint-Pierre, où se situe entre autres le Tabac de Montsort. "On a été pris en otage, témoigne Pascal Beg, représentant de l'établissement. On a été prévenus deux semaines avant alors que si on avait été au courant plus tôt, on aurait pu prendre nos congés sur la période des travaux. Forcément, si les gens ne peuvent pas se garer, ils viennent moins", poursuit-t-il.

De son côté, Nicolas Rega, gérant de la pizzeria L'Etabli, arrive à relativiser : "On est surtout impactés le midi à cause du bruit, de la poussière et du stationnement. Le soir, on arrive à avoir quasiment le même nombre de clients que l'on a habituellement sur cette période."