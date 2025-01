Argentan. Les réseaux électriques se modernisent avec une technique innovante

Malgré le chantier en cours, les voitures peuvent bel et bien circuler dans la rue Pierre Bérégovoy, à Argentan. Avec les travaux de modernisation des différents réseaux, les ouvriers auraient pu couper la circulation pour enfouir les câbles. Finalement, une opération de forage dirigé a permis le passage des réseaux sous la route sans avoir à ouvrir la chaussée. "C'est une technique que j'ai connue il y a 20 ans mais qui a beaucoup évolué, avec des appareils de mesure de plus en plus précis", confie Philippe Auvray, président de Territoire d'Energie Orne, en charge du chantier.

"C'est plus simple pour tout le monde"

Bien que coûteuse, la technique du forage dirigé présente de nombreux avantages. "On fait une fouille de chaque côté de la route et on envoie un appareil spécifique, que j'appelle la taupe, qui creuse un passage sous le sol. Ensuite, on accroche nos câbles et on les fait passer sous la route, explique Philippe Auvray. Il n'y a pas de gêne pour les riverains ni pour les usagers. On ne retire pas la terre et on n'a pas besoin de remettre un enrobé (bitume) par-dessus donc c'est plus simple pour tout le monde", poursuit-il.

Au total, Territoire d'Energie Orne et la Ville d'Argentan ont dépensé près d'un million d'euros pour moderniser les différents réseaux dans le quartier des Trois-Croix, dont 781 000 euros uniquement pour le réseau électrique.