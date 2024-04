Argentan. L'évêque bénit le chantier du futur pôle missionnaire

Vendredi 19 avril en début d'après-midi, l'évêque de Séez Monseigneur Feillet bénira le gros chantier du futur pôle missionnaire d'Argentan, situé entre le presbytère et la tour Marguerite.

"On n'avait plus beaucoup de locaux pour accueillir les groupes de la paroisse" explique le père Pierre-Yves Emile, curé de la paroisse, "on n'était pas non plus très visibles et sans accès pour les personnes à mobilité réduite".

Le futur pôle missionnaire d'Argentan est en construction près de la Tour Marguerite.

La société a changé, peu d'enfants sont désormais baptisés mais davantage d'adultes demandent à l'être. Des adultes qu'il faut accueillir et accompagner dans leur démarche spirituelle. D'autant que dans le même temps, la réorganisation des paroisses en réunit désormais quatre à Argentan.

Ecoutez ici le père Pierre-Yves Emile: Impossible de lire le son.

Outre des salles de réunion, le futur pôle comprendra aussi un oratoire, un hébergement d'urgence, et… un barbecue, car ce pôle se veut "lieu de convivialité" pour accueillir les nouveaux fidèles. Le chantier devrait s'achever et le futur pôle missionnaire d'Argentan devrait être inauguré en septembre 2025.