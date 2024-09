Laize-Clinchamps. J'ai enfilé la combinaison d'apicultrice pour fabriquer du miel 100% normand

Surpantalon, blouse, gants et voile de protection, je m'équipe précautionneusement avant de me rendre au milieu des 400 ruches. Jason Garitan fabrique du miel à plein temps à Laize-Clinchamps, pour sa marque, Uibie. Avant de commencer, il m'explique rapidement ce que nous allons faire, puis muni de son enfumoir qui sert à "calmer les abeilles", nous allons dans le rucher. Avec environ 60 000 insectes par essaim, nous sommes au milieu de 24 millions de bestioles ! Cependant, nous ne craignons rien : "Contrairement aux guêpes, si une abeille pique, elle meurt ensuite. Elle ne le fait qu'en dernier recours."

Comment fabrique-t-on du miel

100% normand ?

Au-dessus du corps de la ruche, sont installées des hausses, des étages qui renferment chacun une dizaine de cadres. "C'est là-dessus que les abeilles viennent déposer leur cire, puis le miel dans les alvéoles." Elles butinent dans les trois kilomètres aux alentours, sous trois conditions : "Qu'il fasse beau, qu'il y ait des fleurs, et qu'elles soient en bonne santé." Jason Garitan m'explique qu'il y a deux grandes récoltes de miel, "toutes fleurs de printemps au mois de mai, puis toutes fleurs d'été en juillet". L'entreprise fabrique aussi du miel "monofloral", soit d'une seule espèce de plante. Une fois les plaquettes récupérées, direction la miellerie. C'est dans ce bâtiment que tout se passe après la récolte, avec très peu d'étapes, et aucune transformation. Le miel en ressort tel qu'il a été produit par les abeilles. Première étape : je coupe les opercules de cire que les abeilles ont fabriqués pour boucher les alvéoles emplies de miel. Une fois ouverts, je place les cadres dans une centrifugeuse, qui accélère l'écoulement. Enfin, il est filtré et mis en pot. Le tout au même endroit, sans aucun produit ajouté. "L'avantage est que le miel est composé majoritairement de sucre, c'est donc un conservateur naturel." L'apiculteur en produit trois tonnes par an. La fabrication de miel n'est pas la seule activité de Jason. Avec la moitié de ses ruches, il crée des essaims avec des reines, "que je revends à des amateurs". Le miel de Normandie est plus rare, car les abeilles préfèrent les fortes chaleurs, "donc évidemment il y en a moins dans le coin". Pour vendre leur miel, soit "nous passons par des revendeurs, ou alors directement nos produits à la miellerie". Evidemment, une fois la fabrication terminée, je ne peux m'empêcher d'en goûter, et de découvrir les différentes saveurs. C'est un délice, ça vaut le détour !

Pratique. Uibie, 10 Chemin de la Chesnaie, 14320 Laize-Clinchamps