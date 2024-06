Caen. Vers un nombre de procurations record pour les législatives

Le choix du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale implique d'organiser des élections législatives en un temps record, pour les deux tours de scrutin prévus les dimanches 30 juin et 7 juillet.

S'il n'est plus possible de voter pour ceux inscrits sur les listes après le 9 juin, il était possible de faire une procuration. Au service citoyenneté de la Ville de Caen, les demandes de procuration frôlent des niveaux records. Au lundi 24 juin, déjà 2 360 procurations avaient été enregistrées pour 58 872 électeurs inscrits. Deux voies de procuration étaient possibles : la demande numérique dite "dématérialisée" et la demande papier, qui prend beaucoup plus de temps de traitement. 630 demandes papier ont été enregistrées, pour 1 730 demandes numériques. Le pic a été atteint le 18 juin, avec 676 demandes en ligne.

Afin d'absorber cette demande accrue de procurations, liée au contexte de vacances scolaires, la Ville de Caen a fait appel à quatre agents en renfort en plus des habituels. Une équipe de dix personnes traite les demandes une par une. "Les demandes papier sont beaucoup plus longues à traiter car cela impose une deuxième saisie informatique", assure Lydie Bizouarne, responsable du service.

Faites vite, au vu du court délai, certaines demandes pourraient ne pas être prises en compte à temps pour pouvoir voter dimanche, pour le premier tour.