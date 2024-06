Caen. Législatives 2024 : les enjeux de nos circonscriptions 

Le département du Calvados compte six circonscriptions. Quatre concernent nos lecteurs. On fait le point sur les enjeux de ce premier tour.

1re circonscription (Caen Ouest)

Cette circonscription qui vote plutôt pour une gauche modérée est la seule où le député sortant ne se représente pas. Fabrice Le Vigoureux, député Renaissance, a préféré laisser sa place à Joël Bruneau, le maire de Caen. Invité surprise de cette élection, sous l'étiquette Divers droite, il sera opposé à Emma Fourreau, tout juste élue députée européenne, pour le Nouveau Front populaire (NFP). "On risque de s'orienter vers un duel à l'ancienne entre la droite et la gauche", analyse Cyril Crespin, politologue. Face à eux, on retrouve Ludivine Daoudi (Rassemblement national), Matéo Leloup (Reconquête !) et l'historique Pierre Casevitz (Lutte ouvrière), candidat depuis 2002. Le triangulaire au second tour est peu probable, abonde Christophe Boutin, politologue et professeur de droit public à l'université de Caen. "Ça sera difficile pour le RN avec une candidate qui n'est pas implantée dans le territoire", dit-il. Même si le taux d'abstention peut changer la donne.

2e circonscription (Caen Est)

Dans cette circonscription, qui part de Caen et s'étend jusqu'à Troarn, le député sortant Arthur Delaporte fait figure de favori pour le Nouveau Front populaire. "La division entre les Centristes et Renaissance donne un avantage à la gauche", analyse Christophe Boutin. "Et l'union de la gauche offre un socle très fort à Arthur Delaporte", ajoute Cyril Crespin. La question est de savoir si la majorité présidentielle sera au second tour… Cinq candidats se présentent : Grégory Berkovicz (Ensemble), Christophe Garcia (LO), Josseline Liban (RN), Cédric Bazincourt (Debout la France), Camille Brou (Droite et centre).

4e circonscription (Ouistreham -

Côte Fleurie)

Elle fait partie des circonscriptions les plus intéressantes de ce premier tour. Avec neuf candidats, dont deux très implantés sur le territoire (le député sortant Christophe Blanchet et Pierre Mouraret), il n'est pas évident de pronostiquer une triangulaire au second tour. "La candidature de Sophie Gaugain et la lutte à droite pourraient mettre en difficulté le député sortant", explique Cyril Crespin. Pour rappel, les candidats sont Pascale Deutsch (Reconquête !), Sophie Gaugain (Divers droite), François Buisson (DLF), Patrick Poirot-Bourdain (LO), Chantal Henry (RN), Pierre Mouraret (NFP), Christophe Blanchet (Horizons).

5e circonscription (Bessin -

Côte de Nacre)

Il s'agit de la circonscription la moins prévisible. "C'est une élection curieuse. La droite arrive divisée et la gauche unie. C'est difficile de savoir qui va passer les 12,5% des suffrages et dans quel ordre", présente Christophe Boutin. En 2022, le candidat de la majorité présidentielle Bertrand Bouyx l'avait emporté face à la gauche. Côté Rassemblement national, Philippe Chapron est une figure connue du parti en Normandie. Les résultats des dernières élections européennes pourraient aussi avoir du poids. "Les territoires ruraux autour de Bayeux ont donné 30% de voix au RN", détaille Cyril Crespin. En cas de triangulaire au second tour, reste à savoir comment l'union de la gauche et le camp macroniste vont réagir face au parti de Jordan Bardella.