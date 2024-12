Quiz. Les Français derniers en maths : un traumatisme national ? Faites le test et voyez si vous vous en sortez…

Ah, les maths. Ce doux souvenir d'heures passées à comprendre des énoncés du type : "Si le train A part à 8h et que le train B roule à 90km/h, à quelle heure va-t-on manger ?" Et si on vous disait que les élèves français sont officiellement derniers en Europe ? Oui, derniers. En effet, la dernière étude de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Timss 2023, fait encore une fois grimacer : les élèves français en CM1 et en 4e sont en dessous de la moyenne de l'OCDE en maths et sciences.

La bonne nouvelle ? La chute s'est arrêtée, mais pas de quoi sabrer le champagne non plus. Alors, pour célébrer (ou pleurer) notre amour compliqué avec les équations, on vous propose un petit test. Rassurez-vous, personne ne corrigera à votre place. Et si vous faites mieux que nous (2/10, avec tricherie), c'est le moment de briller.

Prêt à souffrir ? Allez, c'est parti !