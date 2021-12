Rouen : le corps d'une dame disparue retrouvée dans la Seine

Le corps sans vie a été découvert un peu avant 15h par l'employé d'un bateau de croisière amarré quai de Bois-Guilbert, à Rouen, flottant entre l'embarcation et le quai. Quelques heures plus tard, la police a confirmé qu'il s'agissait du cadavre d'Eliane Boivin, 76 ans, introuvable depuis le 5 août. Ce jour-là, elle avait quitté son domicile de Maromme en laissant une lettre, expliquant qu'elle ne supportait plus la douleur provoquée par sa maladie.