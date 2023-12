Cotentin. Le projet de patinoire très attendu, selon l'enquête lancée par l'agglo

C'est un équipement qui a fait couler beaucoup d'encre depuis la fermeture définitive de la patinoire de Cherbourg, en 2010, s'invitant dans l'actualité au gré des campagnes électorales. Un projet de patinoire, à l'échelle cette fois de la communauté d'agglomération du Cotentin, est à l'étude. Et, sans surprise, il semble plébiscité par la population, selon les résultats de la consultation menée par la collectivité, du 20 novembre au 10 décembre.

Quatre sites à l'étude

Parmi les 7 323 répondants, 86% se disent favorables à la création de ce futur équipement contre un peu plus de 11% d'opposants. Il ressort par ailleurs de ce questionnaire la nécessité de disposer d'une patinoire accessible à moins de trente minutes de trajet, et par les transports en commun et les mobilités douces (vélos, trottinettes…). Parmi les répondants, six sur dix ne fréquentaient pas ou peu la patinoire de Cherbourg.

Quatre sites sont actuellement à l'étude pour l'implantation d'un tel équipement : deux à Cherbourg-en-Cotentin, un à Tollevast et un à Valognes. Son implantation, ses coûts d'investissement et de fonctionnement, les performances énergétiques ou encore le planning d'utilisation sont en cours de définition. La communauté d'agglomération rappelle son souhait de bâtir une patinoire "à haute qualité environnementale". Production d'énergie solaire, utilisation de matériaux biosourcés ou encore réutilisation des eaux de pluie pour la production et le surfaçage de la glace sont notamment évoqués.