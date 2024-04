Valognes. Coup de filet des gendarmes : un couple et un fournisseur de drogue interpellés

Un trafic de produits stupéfiants mené depuis le début de l'année à Valognes a été démantelé mardi 16 avril par les gendarmes. Un couple a été interpellé en flagrant délit lors d'une transaction. Dans le même temps, et toujours en lien avec cette opération, un habitant du nord de la France a aussi été arrêté dans la région lilloise.

Produits stupéfiants, argent et armes retrouvés

"Le couple fournissait de l'héroïne et de la cocaïne à plusieurs dizaines de clients par jour", précise lundi 22 avril la gendarmerie. "Les produits venaient du nord de la France, fournis par un homme qui approvisionnait le couple en faisant régulièrement le trajet en voiture vers le Cotentin." Lors des perquisitions au domicile du couple et d'un autre fournisseur, des produits stupéfiants, de l'argent et des armes ont été retrouvés. Douze consommateurs réguliers ont été entendus et ont reconnu leur participation. Cette enquête a nécessité la collaboration étroite des unités d'enquête, d'intervention, de surveillance et d'observation ainsi que des unités territoriales de la compagnie de gendarmerie départementale de Cherbourg.