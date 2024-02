Cherbourg. Contournement ouest : les habitants invités à donner leur avis

Le dossier avance... Une concertation préalable sur le contournement sud-ouest de Cherbourg-en-Cotentin sera menée du lundi 26 février au lundi 15 avril. On pourra donc y donner son avis. Dès ce lundi 12 février, le dossier est consultable dans 21 mairies du nord-Cotentin et au siège de la communauté d'agglomération cherbourgeoise.

Axel Fortin-Larivière est vice-président du Département en charge des déplacements.

Quel est l'objectif de ce contournement ?

L'objectif de ce contournement est de fluidifier et sécuriser la circulation, désenclaver la cité portuaire, faciliter les déplacements pour les transports médicaux, ou encore soutenir l'activité économique. La question environnementale a évidemment été soulevée. Après la concertation, différentes études seront lancées. L'enquête publique est prévue en 2026. Un début des travaux est espéré pour 2028.

Quelles sont les réactions ?

C'est un "projet d'avenir", selon David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin. De son côté, Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, demande une "vigilance" sur cette concertation : "On ne peut pas appréhender un tel projet avec de tels enjeux à échéance 2035-2040 en regardant le dossier comme il était regardé comme il y a 15 ou 20 ans. Les sujets environnementaux sont extrêmement prégnants. Nous demandons un vrai travail de fond et de forme. Imaginer le Cherbourg-en-Cotentin demain, et pas celui d'hier."

Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, espère une vigilance sur cette concertation.

Quel est le parcours ?

Ce nouveau tracé en deux fois une voie sur 15km prévoit un viaduc de franchissement de la vallée de la Divette. Sur la partie est, le contournement prendrait son origine au niveau de la RN13, au sud du rond-point Malraux, où un giratoire ou un échangeur pourra être réalisé afin d'assurer la liaison vers le contournement. Ce tracé s'arrête à la jonction avec la RD650 au nord de la zone d'activité de Martinvast. A cet endroit (partie ouest), six options de tracés sont donc proposées pour ensuite rejoindre l'ouest. Il faudra faire son choix et aussi apporter des modifications s'il devait y en avoir. Entre 17 200 à 20 300 véhicules par jour sont attendus sur le secteur est, et de 13 300 à 16 300 sur le secteur ouest. Les budgets selon les tracés vont de 55 à 100 millions d'euros.

Axel Fortin-Larivière rappelle l'importance de la concertation publique.

Tout savoir sur la concertation

Trois réunions publiques seront proposées : mardi 12 mars, à 19h30, à la salle des fêtes de Hardinvast ; mardi 26 mars, à 19h30, à L'Agora à Equeurdreville-Hainneville ; et mardi 2 avril, à la salle P400 à l'Autre lieu, espace René Le Bas à Cherbourg-Octeville.

Six permanences seront organisées : vendredi 15 mars, de 9h à 12h, à la mairie de Valognes, et de 14h à 17h, à la mairie de Martinvast ; jeudi 21 mars, de 9h à 12h, à la mairie de Saint-Pierre-Eglise, et de 15h à 18h, à la mairie de Sainte-Croix-Hague ; et vendredi 22 mars, de 9h à 12h, à la mairie des Pieux, et de 14h30 à 17h30, à la mairie déléguée de Cherbourg-Octeville.

Axel Fortin-Larivière rappelle que l'Etat validera ou non les autorisations de ce projet de contournement.

Par ailleurs, 77 750 courriers seront distribués dans les différents foyers. Une table ronde reste à caler et des permanences seront aussi assurées dans les centres commerciaux de Cherbourg-en-Cotentin. Les éléments seront en ligne sur le site manche.fr à partir du lundi 12 février.