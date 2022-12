Cherbourg. Contournement pour désengorger le centre-ville : le dossier avance

Vendredi 16 décembre, plusieurs élus dont Jean Morin, président du Département de la Manche, ou encore Sébastien Fagnen, maire délégué de Cherbourg-Octeville, se sont réunis à la Maison du Département, à Saint-Lô, pour une deuxième réunion du comité de pilotage à propos du projet de contournement sud-ouest de Cherbourg-en-Cotentin.

Le tracé du contournement.

Désengorger le centre-ville de Cherbourg

Ce dossier vieux de 30 ans part du rond-point de La Glacerie où se trouve la Route Nationale 13 pour aboutir à Querqueville, soit une longueur de 11 km, et doit permettre de désengorger le centre-ville de Cherbourg. Neuf communes sont alors concernées : La Glacerie, Tollevast, Martinvast, Cherbourg-Octeville, Nouainville, Équeurdreville-Hainneville, Flottemanville-Hague, Tonneville et Querqueville.

Dans le projet, un viaduc long de 450 mètres et haut de 35 mètres est notamment envisagé. "Par une même voix, les quatre collectivités (Département, Région, communauté d'agglomération et Ville) réaffirment leur volonté de mener à bien ce projet structurant pour le territoire, et de porter ensemble la réalisation du contournement sud-ouest de Cherbourg-en-Cotentin", indique vendredi 23 décembre le Département. Les signataires du projet s'étaient déjà réunis le 22 octobre 2021 pour mettre en place un comité de pilotage ainsi qu'une démarche de concertation.

Les grandes échéances

Le dossier soumis à concertation en 2012 sera actualisé dès le début d'année 2023, avec la mise en œuvre d'études de trafic et socio-économiques, et des milieux naturels et agricoles. Une phase de pré-concertation interviendra en parallèle de la période d'études de 2024 à 2025. Une concertation publique à destination des usagers puis une enquête publique en 2026 sont prévues pour un début des travaux envisagé en 2028.

Le Département de la Manche assurera la maîtrise d'ouvrage du futur équipement de contournement. Le coût prévisionnel est estimé à 63,3 millions d'euros financé par le Département à hauteur de 40 %, la Région Normandie et la Communauté d'Agglomération du Cotentin apporteront chacune une contribution de 30 % du coût total.