Contournement de Cherbourg. Le Département lance une enquête de circulation

Trafic, circulation. Le Département de la Manche va lancer dans les prochaines semaines une enquête de circulation à Cherbourg et aux alentours. Le but est de mieux connaître les habitudes des automobilistes et d'affiner les choix à faire sur le projet de contournement sud ouest de la ville.