Nord-Cotentin. Un pédicure-podologue suspendu pour infraction sexuelle

Le procureur de la République de Cherbourg Pierre-Yves Marot a confirmé, mardi 16 juillet, l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre d'un pédicure-podologue pour infraction sexuelle sur personne vulnérable. Les faits remonteraient le 28 juin dernier, selon nos confrères de La Manche Libre.

Radié de l'Ordre national des pédicures-podologues

L'infirmière d'un Ehpad aurait surpris le pédicure-podologue en flagrant délit de tentative d'agression sexuelle sur l'une des pensionnaires et aurait alors contacté les gendarmes pour faire part de ces actes. L'enquête doit déterminer les circonstances de ces faits et rechercher d'autres victimes. Le professionnel de santé a été suspendu et radié de l'Ordre national des pédicures-podologues.