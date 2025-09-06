Télévision. Un jeune talent normand tente sa chance dans "The Voice Kids" ce samedi

Constantin, jeune passionné de musique, franchira un cap décisif samedi 6 septembre : il se produira devant les célèbres fauteuils rouges de "The Voice Kids". Originaire de l'agglomération de Caen, il suit un parcours artistique complet : il chante à Musique en plaine, participe à des ateliers de musiques actuelles et au chœur Voice Up'. Sa prestation s'annonce comme l'un des moments forts du début de saison.

Un parcours musical riche à Caen

En parallèle de l'émission, Constantin poursuit ses études musicales en classe de jazz au Conservatoire et Orchestre de Caen. Grâce à des horaires aménagés, il peut se consacrer pleinement à sa passion. Une implication qui témoigne de sa détermination à faire de la musique une véritable voie d'avenir.

Une saison 11 de "The Voice Kids" très attendue

Diffusée depuis samedi 30 août, la nouvelle saison de "The Voice Kids" rassemble quatre coachs de renom : Patrick Fiori, fidèle de l'émission, M. Pokora et Soprano qui signent leur retour, ainsi que Santa, chanteuse du groupe Hyphen Hyphen, qui rejoint l'aventure pour la première fois. L'émission est présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri.

Comment suivre l'émission sur TF1 ?

Les téléspectateurs peuvent retrouver "The Voice Kids" chaque samedi soir à 21h10 sur TF1. Pour ceux qui manqueraient le direct, replays et extraits sont disponibles sur le site officiel de la chaîne. Une occasion de revivre les moments forts et, pourquoi pas, de soutenir Constantin tout au long de son aventure.