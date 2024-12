Télévision. Le 31 décembre, Soprano va chanter sur TF1 pour fêter le Nouvel An !

Soprano, rappeur marseillais, va interpréter ses plus grands tubes sur la première chaîne française le soir du 31 décembre lors du feu d'artifice célébrant le passage à la nouvelle année.

Le chanteur a tout planifié

Il y a quelques semaines, il a dévoilé sur ses réseaux sociaux son calendrier pour ses futurs projets. Dans sa liste on retrouve notamment son Freedom Tour déjà prévu pour 2025, suivi de deux autres tournées, dont une en 2027 accompagnée d'un album intitulé Karaoké. Il envisage également de reformer les PSY 4 de la Rime avant de relever un défi ambitieux : un concert au Champ-de-Mars en 2029 pour célébrer ses 50 ans, et puis une retraite annoncée en 2030.

En parallèle, Soprano vient de dévoiler son nouvel album Emancipation, vendredi 13 décembre. Ce projet, plus axé sur le rap, inclut des collaborations avec PLK, Vincenzo, Limsa d'Aulnay et Alonzo.

Et ce n'est pas fini ! Soprano va chanter sur TF1 le 31 décembre

L'artiste sera la tête d'affiche de l'émission Le Grand Feu d'Artifice 2025, diffusée le 31 décembre à 23h45 sur TF1 et présentée par Nikos Aliagas, pour célébrer le passage à la nouvelle année. Depuis le château de Chantilly, la star marseillaise offrira un spectacle au rythme de ses plus grands succès, accompagné de 1 000 choristes de la troupe 15 000 voix pour les plus belles chansons françaises, venus de tout le pays. "Le ciel s'illuminera de 1 000 feux au son de l'artiste français le plus populaire et fédérateur de sa génération", annonce TF1 sur ses réseaux sociaux.

Le ciel de Chantilly s'illuminera grâce à Grand Final, l'équipe qui s'est occupée des festivités des cérémonies d'ouverture et de clôture des JO de Paris 2024, notamment avec le drapeau bleu blanc rouge du pont d'Austerlitz. Cette fois, un feu d'artifice inédit, rythmé par les chansons de Soprano, sera sublimé par un ballet de drones futuriste. Avec cette retransmission, TF1 propose une soirée immersive mêlant tradition, musique et innovation, transformant le Château de Chantilly en un lieu magique pour célébrer le passage à 2025.