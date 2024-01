Musique. Le trio Vianney, Kendji Girac et Soprano nous offre un clip pour "Je suis fou"

Le 20 octobre dernier, Vianney était l'invité d'un Tendance VIP aux Franciscaines de Deauville organisé par Tendance Ouest. Il était venu présenter son dernier album à 2 à 3, entièrement composé de duos et de trios.

Le chanteur s'était lancé le défi d'enregistrer 18 duos ou trios avec des amis dont il est proche, qu'ils soient francophones ou internationaux. On y retrouve ainsi Zazie, Florent Pagny, Mc Solaar, Mentissa ou encore ses inséparables, Kendji Girac et Soprano. Ce trio se retrouve sur un hit humaniste, où ils rêvent d'un monde plus altruiste et ça donne Je suis fou.

Cette chanson est un succès et de ce fait, les trois artistes nous proposent aujourd'hui un clip, disponible à présent sur YouTube, à leur image : rempli d'énergie. Pour l'illustrer, ils ont décidé de varier scènes émouvantes et moments de partage, notamment lors de concerts avec leur public.