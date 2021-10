Hors Normandie. On trace, la nouvelle chanson des Enfoirés écrite par Vianney

Un titre qui est interprété par toute une série d'artistes, allant de Zazie à Soprano en passant par Kendji Girac et Nolwenn Leroy…

Extrait du nouveau single des Enfoirés "On trace" Impossible de lire le son.

Les petits nouveaux de cette année sont Slimane et Claudio Capéo, mais aussi la comédienne Isabelle Nanty, ainsi que l'humoriste Malik Bentalha.

La 30e édition des Enfoirés est aussi celle du retour de Florent Pagny dans la troupe.

L'année dernière, c'est Soprano, l'ancien membre de Psy 4 de la rime, qui avait signé le titre "On fait le show".

C'est en 1985 qu'est lancée la première campagne des Restos du Cœur, à l'initiative de Coluche. Cette association loi de 1901 a pour but "d'aider et d'apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes".

A LIRE AUSSI.

Francofolies: la crème de la scène française à La Rochelle

La rivalité PSG-OM, c'est aussi une histoire de rap

Par Toutatis! Pour sa 37e aventure, Astérix découvrira l'Italie

Stars, suspense et politique: les Emmys Awards arrivent

Neymar "rêve plus grand" à Paris qu'à Barcelone