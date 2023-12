Normandie. Les cinq coups de cœur de la rédaction en 2023

La rédaction de Tendance Ouest a sélectionné ses coups de cœur pour l'année 2023. De la Seine-Maritime à la Manche en passant par le Calvados et l'Orne, retour sur des moments forts et chaleureux racontés par nos journalistes sur le terrain.

Le Palais des sports de Caen la Mer

Le premier coup de cœur démarre dans le Calvados avec l'ouverture le 30 août dernier du Palais des sports de Caen la Mer… Ce superbe complexe sportif a accueilli ses premiers matchs de handball, ceux de Caen et de l'équipe de France féminine entre autres. Ce n'est pas tout, l'Open de tennis a également pu avoir lieu, tout comme les championnats de France de judo. Une fan zone a aussi pu être installée dans le cadre de la coupe du monde de rugby. Les lieux ont déjà bien servi et ce n'est pas fini.

L'Open de tennis a pu avoir lieu dans le nouveau Palais des sports de Caen la Mer.

Au Havre, le cosplay coup de cœur

Louise Crausse, alias Louamie, a marqué les journalistes du Havre en disputant début juillet la finale de la Coupe de France de cosplay à Tours. Grimée en Roi Arthur, issu du premier volet de "Kaamelott", le film, cette passionnée a terminé parmi les premières.

Grimée en Roi Arthur, issu du premier volet de "Kaamelott", le film, Louise Crausse a terminé parmi les premières.

Une jolie reconversion près de Rouen

Toujours en Seine-Maritime, Marie-Laure Lepage, ancienne diététicienne dans un laboratoire pharmaceutique fabrique depuis un an des carreaux de ciment traditionnels pour ses clients normands. Son atelier se trouve à Roncherolles-sur-le-Vivier près de Rouen. C'est la seule femme en France à réaliser cette activité.

Marie-Laure Lepage fabrique depuis un an des carreaux de ciment traditionnels pour ses clients normands.

Plus de 200 000 € pour Ava à Alençon

A Alençon, dans l'Orne, Ava, petite fille née sans oreille va pouvoir se faire opérer aux Etats-Unis. De multiples actions étaient organisées partout dans le département pour l'aider. Ces opérations qui ont dépassé les espérances. Elles ont permis de réunir plus de 200 000 €. L'opération d'Ava est prévue en 2025 quand elle aura trois ans.

Différentes actions étaient menées dans l'Orne afin de collecter de l'argent pour Ava, petite fille alençonnaise née sans oreilles.

La Manche, terre de cinéma

La Manche fut à de nombreuses reprises au cinéma et dans des documentaires. Entre autres, on peut noter le tournage en mars au Mont-Saint-Michel du show américain apocalyptique "The Walking Dead". Début février, les journalistes ont pu découvrir en avant-première le nouveau film de Denis Imbert, "Sur les chemins noirs", avec Jean Dujardin dans le rôle principal. Un film tourné dans La Hague notamment.

L'équipe de The Walking Dead en plein tournage lundi 6 mars sur les remparts du Mont Saint-Michel.