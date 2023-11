Caen. Championnats de France de judo : "Renouveler l'opération tous les deux ou trois ans"

Un test validé à 100%. Pour la première fois, le Palais des sports de Caen la Mer accueillait une grande compétition nationale, une semaine avant l'équipe de France féminine de handball. Plutôt habituée au basket et au handball depuis le début de la saison, l'enceinte s'est transformée en quatre tatamis de judo samedi 18 et dimanche 19 novembre pour les championnats de France seniors. Une belle réussite qui en appelle d'autres selon Jean Mesnildrey, président de la ligue de Normandie de judo. Interview.

Jean Mesnildrey, président de la ligue de judo de Normandie.

Après deux jours intenses de compétition, quel bilan faites-vous ?

"L'atmosphère était très bonne. On est agréablement surpris par la mobilisation du public même si on savait que le Palais des sports allait offrir des émotions entre les athlètes et le public. Cette salle est tout à fait adaptée. Il y a une proximité avec les tatamis qui fait que l'on se sent proche des athlètes."

Accueillir régulièrement un grand événement judo sur notre territoire

Cela peut-il donner un coup de boost à la pratique du judo ?

Le judo est populaire mais il n'est pas suffisamment médiatisé. On parle du judo sur les grandes compétitions comme les Jeux olympiques, notamment avec les résultats des Français mais le grand public a plus souvent l'habitude d'aller voir des sports collectifs. Ce week-end, on s'est aperçu que l'ambiance, l'état d'esprit et les valeurs correspondent au grand public."

Quelle que soit la place, on admire le spectacle dans le Palais des sports.

La Normandie souhaite-t-elle accueillir d'autres compétitions nationales ?

"Tout à fait. Nous avions déjà organisé les championnats de France en 2015 et 2018 à Rouen. Je souhaite qu'on renouvelle l'opération tous les deux ou trois ans. Pourquoi pas accueillir sur notre territoire les Championnats de France par équipes de clubs en 2025 ? On commence à y réfléchir sérieusement."