Caen. Le champion de judo Teddy Riner est à Caen

Teddy Riner est de passage dans le Calvados ce jeudi 27 septembre 2018. Il sera présent en fin de journée, de 17 heures à 18h30 au siège du Crédit Agricole de Normandie, dans le quartier de la Folie Couvrechef, à Caen. Au programme, l'animation d'une conférence ayant pour thème "le sport comme école de la vie". Le judoka est ambassadeur du sport pour la banque.

Une rencontre avec des jeunes judokas

La conférence affiche déjà complet. Plus de 500 personnes sont attendues. L'événement est retransmis en direct sur la page Facebook du Crédit agricole Normandie.

Une rencontre privilégiée est prévue entre Teddy Riner et des jeunes sportifs du département en marge de la conférence. Les élèves de la section sportive et du pôle espoir Judo du collège Lechanteur et du lycée Laplace à Caen participeront à cet événement.