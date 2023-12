Tennis. Open de Caen : une affluence "inédite" pour l'édition 2023

Preuve s'il en fallait que le nouveau Palais des sports fait entrer le sport caennais dans une nouvelle dimension. Alors que les tennismen doivent s'emparer des lieux du dimanche 10 au mercredi 13 décembre à l'occasion de l'Open de Caen, le tournoi affiche complet pour l'ensemble des quatre jours. "Ce n'était jamais arrivé auparavant. C'est tout simplement exceptionnel. D'autant plus que cela se produit plus d'une semaine avant le début de la compétition", commentent les organisateurs.

Au total, près de 16 000 personnes vont pouvoir assister à ce tournoi de tennis, qui prenait auparavant place au sein du Zénith. Pour les chanceux détenant un billet, voici le programme des rencontres.

Dimanche 10 décembre

Le premier match à 14h oppose Arthur Rinderknech, membre de l'équipe de France, à Jurgen Briand, issu des qualifications. S'ensuit la première demi-finale dames entre Manon Arcangioli et Donna Vekic, Croate classé 23e sur le circuit WTA, puis la seconde, opposant Margot Rouvroy à Martina Trevisan, tenante du titre.

Lundi 11 décembre

Le lundi dès 17h30, le légendaire Richard Gasquet est opposé à Alexandre Müller. Place ensuite à la finale dames, entre les deux victorieuses de la veille. Enfin, pour conclure la soirée, c'est au tour de l'autre quart de finale hommes, "pas avant 21h", précise l'organisation. Le vainqueur du huitième de finale de la veille affronte Adrian Mannarino, 22e mondial et auteur d'une superbe saison.

Mardi 12 décembre

Le mardi est marqué par l'entrée en lice des deux têtes d'affiche du tournoi, à partir donc des demi-finales. Elles débutent à 18h30 par le match entre Ugo Humbert, numéro un français et 20e mondial, face à Adrien Mannarino ou son opposant. Le second match de la soirée, pas avant 20h30, met à l'affiche le gagnant de la confrontation Müller-Gasquet et l'Australien Alex de Minaur. Ce dernier est une pépite du tennis mondial, figure montante classée 12e au circuit ATP.

Mercredi 13 décembre

Place à la grande finale ! Le gagnant de l'Open de Caen sera connu dans la soirée du mercredi. Le match doit débuter à 20h, à l'issue duquel sera couronné le premier vainqueur du tournoi version Palais des sports de Caen la Mer.

A noter que lors du tournoi, le "speaker fou" du Caen Basket Calvados, Pierre Salzmann-Crochet, est chargé d'assurer l'animation dans l'enceinte sportive. Une première tennistique pour lui.