Caen. Pierre, le speaker fou du Caen Basket Calvados

L'ambiance au Palais des sports de Caen (Calvados), les soirs de match du CBC, c'est grâce à lui. À 25 ans, Pierre Salzmann-Crochet est le speaker officiel du Caen Basket Calvados depuis trois saisons. Il se décrit comme un "fou furieux de ce sport". Du haut de ses 2m08, ce licencié du club Caen Nord anime tous les matchs à domicile du CBC avec passion. "Je ne suis pas un commentateur, précise-t-il, j'anime vraiment à l'entrée des joueurs sur le terrain, pendant les changements, à chaque point marqués". Son aventure a commencé en 2013, à Douvres, en Nationale 3. "J'ai toujours aimé prendre le micro et avec ma voix grave c'est assez facile", sourit-il. Sa voix a également résonné lors des matchs d'Hérouville et de Mondeville.

Un show à l'américaine

Son petit truc à lui ? L'humour. "J'ai vraiment envie que le public passe un bon moment et qu'il revienne la fois d'après". Adepte de musiques originales, Pierre n'hésite pas à passer la chanson de Blanche Neige "siffler en travaillant", lorsqu'il faut éponger le sol après une chute. "Quand les arbitres et l'équipe adverse me disent qu'ils ont bien ri, ça fait vraiment chaud au coeur". Grand fan de basket américain et du célèbre champion Kobe Bryant, qu'il a pu présenter lors d'un événement sportif à Paris, Pierre Salzmann s'inspire beaucoup du championnat américain. "On dit qu'ils en font des tonnes, mais c'est ça qui marche, en fin de compte".

Vibrer au rythme du match

En plus de donner de la voix pendant les matchs, Pierre vibre avec le public et les joueurs. Parmi ses plus beaux souvenirs, il cite le shoot au buzzer de KB Sharp, ex-joueuse de l'USO Mondeville, en novembre 2014 ou encore le match de la montée en Pro B du CBC. "Dans ces moments-là, je ne réponds plus de rien", explique-t-il en rigolant, "ce qui m'a valu le surnom de speaker fou". Un mot du public du Palais des Sports ? "C'est un diesel. Il met du temps à démarrer mais une fois qu'il est parti c'est le meilleur des publics !". Pierre Salzmann se voit bien speaker de l'équipe de France, aux JO 2024. Une chose est sûre, le public est prêt à entendre sa voix.