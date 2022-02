Caen. Basket : le CBC s'offre Rennes 71-50 et prend les commandes du championnat

Et de neuf ! Neuf victoires de suite en Nationale 1 pour le Caen Basket Calvados qui ne cesse d'impressionner et devient un sérieux prétendant à la montée en Pro B, 20 ans après sa relégation. Dans un Palais des Sports archi-complet, l'équipe d'Hervé Coudray a dominé Rennes (Ille-et-Villaine) 71-50 vendredi 17 février 2017. Emmené par un très bon Moustapha Diarra, auteur d'un double-double (10 points, 12 rebonds), Caen a quasiment tué le suspens dès le premier quart en menant 25-8.

27 points d'avance à 13 minutes de jeu

Le CBC va poursuivre de plus belle en début de deuxième quart, allant jusqu'à mener 39-12 trois minutes après le début du deuxième quart. "En essayant de verrouiller Ludovic Chelle et Justas Sinica ils ont laissé des espaces aux autres, ce qui nous a permis de marquer facilement.", commente le coach normand. Rennes va légèrement revenir en fin de deuxième quart (20-20) mais jamais suffisamment pour éviter cette lourde défaite, même en remportant le troisième quart (8-12). Caen remportera le dernier quart 18-10.

Caen leader de Nationale 1

En attendant les matchs de Souffelweyersheim et Quimper samedi 18 février 2017, Caen a pris seul la tête du classement de Nationale 1 avec 42 points. "On a tous le même objectif de finir premiers, même quand on mène de 20 points on continue à jouer à fond.", a déclaré l'ailier Eddy Djedje.

Le prochain match du CBC sera le samedi 25 février à Orchies (Nord).

A LIRE AUSSI.

Ligue 1: le nouveau Lille croque Lyon, le PSG attend Monaco

Ligue 1: Draxler maintient Paris sur les rails