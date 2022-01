Caen. Basket (Pro B) : victoire importantissime de Caen à Vichy ! 

Le match.

Le Caen Basket Calvados a fait un très grand pas vers son maintien en allant s'imposer 76-83 à Vichy-Clermont (Allier) ce vendredi 4 mai 2018. Avec les retours de Ludovic Chelle et Greg Smith, Hervé Coudray avait l'embarras du choix pour faire son équipe et laissait Gregg Thondique et Brynton Lemar de côté. Après une première mi-temps serrée ou Caen était légèrement derrière, le CBC détonnait dans le 3e quart, durant lequel le capitaine Bryson Pope s'illustrait avec 8 points et 3 rebonds. Avec cet avantage de 10 points à l'entame du dernier quart, les Caennais n'avaient plus qu'à tenir et valider cette 11e victoire de la saison.

Le maintien est presque bouclé !

Avec deux succès d'avance sur Quimper et Le Havre - et la différence particulière sur les Seinomarins - à trois journées de la fin, le promu caennais est tout proche d'assurer son maintien en Pro B. Le derby à domicile contre Rouen mardi 8 mai pourrait valider l'affaire. Ce sera le cas si Caen gagne, ou si le Havre perd, en sachant que Le Havre et Quimper s'affrontent lors de la dernière journée.

La fiche.

Vichy-Clermont - Caen : 76-83 (23-20, 21-21, 11-24, 21-18)

Vichy-Clermont : Départ : Mitchell 12, Morency 7, Denave 4, Bronchard 5, Koné 2. Banc : Smith 18, Lessort 11, Mourtala 1, Krayem 16

Caen : Départ : Williams 21, Monteiro 2, Cornely 6, Chelle 9, Ramseyer 17. Banc : Sidibé 3, Cape, Pope 16, Vautier 9, Smith

