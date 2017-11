Le CBC s'en sort bien contre Quimper (80-74)

Basket Le Caen Basket Calvados a remporté son deuxième succès de suite contre Quimper (Finistère) sur le score de 80-74 ce vendredi 27 octobre 2017.

Deuxième victoire en trois matchs de Pro B pour le Caen Basket Calvados qui l'a emporté 80-74 ce vendredi 27 octobre 2017 contre Quimper (Finistère), autre surprenant promu. Cette victoire acquise dans le dernier quart (21-13) propulse Caen en septième position au classement. Mais elle n'a pas vraiment été obtenue avec la manière, tant les deux équipes ont enchaîné les erreurs (une vingtaine de ballons perdus de part et d'autre et autant de fautes commises). Alors que Bastien Vautier ayant commis trop de fautes restait sur le banc, le sauveur du CBC, Gregg Thondique, le suppléait brillamment au poste d'intérieur avec 22 points inscrits et un superbe 3/4 à 3-points.

Le fait du match

Menés 59-61 à l'entame du dernier quart, les Cébécistes, beaucoup plus frais physiquement rattrapent et dépassent des Bretons qui n'y sont plus. L'addition aurait même pu être plus salée sans la maladresse de Gregg Thondique au lancer franc, avec 3 ratés sur 6 dans les dernière minute.

La réaction d'Hervé Coudray (entraîneur de Caen)

"On a failli leur donner les munitions pour gagner le match, surtout en première mi-temps avec beaucoup de pertes de balle. Heureusement que la défense était bien en place, mais si une des équipes avait perdu beaucoup moins de balles elle aurait forcément gagné. Je suis bien sûr heureux du résultat mais il montre qu'il y a beaucoup à travailler (...) J'ai fait le choix de garder Gregg plutôt que de faire entrer un vrai 5 car il était dans son match et ça a payé."

La fiche technique

Caen - Quimper 80-74 (18-16, 21-26, 20-19, 21-13)

Caen : Williams 13pts, Sidibé, Cape 2, Monteiro 12, Cornely 11, Chelle 11, Thondique 22, Pope 7, Djedje, Vautier 2

Quimper : Cox 12, Choplin 16, Prost 5, Tensorer 2, Duwiquet 7, Diallo, Mondésir 7, Xavier 6, Ellisor 18, Djukic 1

Prochain match : Le Havre-Caen vendredi 3 novembre, 4e journée.

