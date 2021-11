Caen. Basket (Pro B) : le Caen BC surclasse Denain ! 

Énorme démonstration : 102-69, score final du Caen Basket Calvados, vendredi 13 avril 2018, face à Denain (Nord) ! Même si les Nordistes n'ont plus grand chose à jouer en Pro B, déjà maintenus et qualifiés pour les play-offs grâce à leur victoire en Leaders Cup, il s'agit d'une belle démonstration collective. Tout a souri au CBC. Huit joueurs à plus de 10 points, 135 d'évaluation collective, le retour de blessure de Gregg Thondique, une défaite de Nantes et Quimper, et cette fameuse barre des 100 points franchie dans un Palais des Sports en fusion qui n'attendait que ça... Avec ces 8 joueurs à plus de 10 points, mais surtout aucun adversaire à plus de 20, "la star de l'équipe, c'est l'équipe" selon Hervé Coudray, le coach des Normands.

34 points au troisième quart

Tout a été parfait dans cette soirée, et avec cette 10e victoire en Pro B, Caen se redonne de la confiance. Après une bonne première mi-temps, le CBC a enclenché la vitesse supérieure au troisième quart en inscrivant la bagatelle de... 34 points ! Dès lors que le match fut plié, avec un écart de 32 points à 8'50'' de la fin, le seul "objectif" de la rencontre était de passer ces 100 points. Le capitaine Bryson Pope a exécuté la sentence sur un lancer franc à 53 secondes du terme. C'est en voyant la performance de Gregg Thondique (11 points, 4 passes et 4 rebonds en 21 minutes), que l'on se rappelle pourquoi le CBC enchaînait les victoires en début de saison, quand l'intérieur américain était au top de sa forme. Sa blessure avait été l'élément déclencheur de la série noire de Caen. Jouant seulement son quatrième match depuis début décembre et son premier depuis février, Thondique va assurément apporter un plus lors des 6 derniers matchs de la saison.

Les réactions

Ibrahima Sidibé, meneur de Caen : "Ça fait beaucoup de bien une telle performance, je pense que ça nous remet dans une bonne dynamique pour les matchs à venir. On donne le ton dès le début de match et on a fait que monter ensuite. Ça les a étouffés et empêchés de développer leur basket. Je ne sais pas si c'est notre meilleur match de la saison, mais c'est clairement l'un des meilleurs !"

Hervé Coudray, entraîneur de Caen : "J'ai vécu une des semaines les plus compliquées de ma carrière d'entraîneur. Elle finit bien et c'est tant mieux, on est montés en régime tout au long de la semaine. On a joué en équipe, on a mis une grosse intensité défensive et on a partagé la balle. C'est une belle victoire, mais ce n'en est qu'une et ça ne suffit pas encore. On a deux matchs qui peuvent peut-être nous permettre de nous mettre à l'abri, à Nantes et contre Fos."

La fiche.

Caen - Denain : 102-69 (18-17, 24-18, 34-14, 26-20)

Caen : Départ : Williams 13, Cornely 17, Pope 10, Ramseyer 12, Lemar 13. Banc : Sidibé 12, Cape 4, Thondique 11, Vautier 10

Denain : Départ : Threatt 15, Barrueta 4, Bropleh 6, Austin 7, Smock. Banc : Poupet 5, Wallez 7, Dally 6, Cazenobe 8, Ngouama 11

