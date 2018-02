Basket (Pro B) : Caen s'incline dans le derby contre Évreux (70-79)

Basket Le Caen Basket Calvados s'est incliné (70-79) pour la deuxième fois consécutive dans un derby, cette fois contre Évreux ce vendredi 2 février 2018. Gros point positif : les retours de BJ Monteiro et Gregg Thondique.

Le match.

Le Caen Basket Calvados boucle la phase aller par une défaite (70-79) ce vendredi 2 février 2018 contre le voisin Évreux (Eure). Bien dans le match jusqu'à la blessure de Ludovic Chelle après seulement 5 minutes de jeu alors que Caen mène 12-2. La suite, c'est la perte de l'avance du CBC qui sera définitive dès le milieu du 2e quart, en raison notamment du manque de rythme des revenants BJ Monteiro et Gregg Thondique qui ont joué respectivement 25 et 16 minutes dans ce derby. Bilan de la phase aller : 7 victoires et 10 défaites pour Caen, une 11e place avec 5 victoires d'avance sur le 17e et premier relégable Charleville-Mézières. Rendez-vous mardi prochain à Nancy (Meurthe-et-Moselle) pour le début des matchs retour.

Le fait de match : Monteiro et Thondique ont rejoué

Indisponibles depuis début décembre, Bj Monteiro et Gregg Thondique faisaient leur grand retour ce vendredi contre les Ébroïciens. Avec respectivement 6 et 2 points, les deux Américains ont pu mesurer ce qui leur manque pour se remettre dans le rythme, au moment ou leur équipe est dans le dur. Avec le retour de ces deux joueurs majeurs, Caen peut aborder la phase retour avec des meilleures armes.

La fiche technique

Caen - Évreux : 70-79 (19-15, 14-23, 17-25, 20-16)

Caen : Williams 26, Sidibé 11, Cape 3, Monteiro 6, Cornely 10, Chelle, Thondique 2, Pope 2, Clet, Ramseyer 10

Évreux : Léon, Walker 21, Kayembe 8, Sirutavicius 11, Lavieille, Bangura, Ho You Fat 11, Brooks 28

