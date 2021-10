Caen. Basket : un deuxième derby puis Nancy pour le CBC

En difficulté en ce moment du fait d'une hécatombe de blessés, l'équipe du Caen Basket Calvados, qui a vu son avance sur Rouen fondre jusqu'à une défaite 84-83 dans les dernières secondes du match vendredi dernier reçoit une autre équipe normande : Évreux (Eure) ce vendredi 2 février 2018 avant d'aller à Nancy (Meurthe-et-Moselle) mardi 6 février. "Evreux n'est plus qu'à un point derrière nous et s'est bien relancé. À l'inverse, Nancy est à une place (6e) qui ne correspond pas à ses objectifs, même si j'en attends plus des matchs d'Evreux et Quimper la semaine prochaine" annonce le coach Hervé Coudray.

Vautier out un mois

Alors que le retour de BJ Monteiro approche à grands pas et que celui d'Ibrahima Sidibé a eu lieu le week-end dernier, Bastien Vautier est mal retombé lors d'un duel contre Rouen et, victime d'une entorse à la cheville, sera absent un mois, alors qu'heureusement Caen ne joue que la première semaine du mois de février. Malgré tous les pépins physiques, l'entraîneur caennais est plutôt satisfait à la mi-saison, et rappelle : "On vient de monter de N1 et on est 10e de Pro B avec 5 victoires d'avance sur les relégables. Remonter ces 5 victoires en 17 matchs ne sera pas facile pour eux".

