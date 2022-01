Caen. Défaite sans importance du CBC à Évreux (102-70)

Si on voulait voir beaucoup de points en Pro B ces deux dernières journées, il fallait regarder les derbys normands ! Vendredi 11 mai 2018, le Caen Basket Calvados s'est très largement incliné chez son voisin Évreux (Eure) sur le score de 102-70. Distancé en fin de premier quart, Caen a continué de prendre l'eau tout au long du deuxième et se retrouvait avec un quart-temps de retard au niveau du score à la pause (59-33). Évreux n'avait plus qu'à gérer sa deuxième mi-temps pour s'imposer tranquillement. À égalité de points avec Rouen et Denain pour deux places qualificatives pour les play-off, la dernière journée d'Évreux, qui reçoit le dauphin Roanne, s'annonce bouillante. Pour Caen, la défaite, même lourde, est quelque peu anecdotique, il s'agira de terminer sur une bonne note à domicile contre Lille samedi prochain pour fêter le maintien et le coach Hervé Coudray, qui s'en ira après 5 saisons au club.

La fiche technique

Évreux - Caen : 102-70 (33-19, 26-14, 16-17, 27-20)

Évreux : Départ : Walker 15, Kayembe 10, Bouquet 17, Ho You Fat 9, Brooks 19. Banc : Leon 8, Lavieille 2, Bangura 4, Gavrilovic 9, Kuksiks 9

Caen : Départ : Williams 12, Monteiro 5, Cornely 2, Chelle 9, Ramseyer 10. Banc : Sidibé 4, Cape , Pope , Vautier 17, Smith

