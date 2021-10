Caen. Basket (Pro B) : le Caen BC ne se rassure chez la lanterne rouge...

Le match.

Le Caen Basket Calvados s'est incliné 97-90 à Quimper (Finistère) ce samedi 10 février 2018, et ce pour la onzième fois sur les treize derniers matchs. Chez la lanterne rouge du championnat, le CBC a dominé les débats presque tout le match avant de se faire rejoindre puis dépasser pour la première fois en début de troisième quart suite à un 13-0 des locaux (82-74). Malgré ça, Caen réagissait et reprenait les devants à la 36e minute (84-87) avant de s'effondrer complètement, comme trop souvent ces temps-ci. Trois semaines de coupure vont permettre aux blessés de se rétablir et aux disponibles de souffler, afin que tout le monde revienne dans les meilleures conditions pour un mois de mars extrêmement chargé avec 7 matchs.

La réaction.

Hervé Coudray (entr. Caen) : "C'est une défaite dans un match qu'on a contrôlé pendant 35 minutes, c'est ça qui est frustrant. Le problème n'est pas que l'adversaire soit dernier, c'est qu'on a une équipe qui est trop amoindrie pour jouer ces fins de match et qui manque d'expérience pour respecter les consignes. Et quand on ne les respecte pas on se met en difficulté, on perd des ballons, on prend des tirs qui ne sont pas bons et on laisse l'adversaire passer devant alors qu'on a été consistants sur une grosse partie du match, mais pas assez constants pendant 40 minutes, puisque les 5 dernières ne sont pas bonnes. Je suis remonté parce que même avec l'effectif amoindri on est en mesure de gagner ce match là, mais il nous faut un peu plus de QI basket, de culture du jeu et d'expérience qu'on n'a pas forcément, mais on doit utiliser ce match-là pour progresser, or on ne l'a pas fait. Même si avec un effectif complet il y a des joueurs qui ne seraient pas sur le terrain à ce moment là, ils le sont et ont la chance d'y être, donc il faut qu'ils travaillent quand il y a de la fatigue, et qu'ils utilisent leur cerveau pour ne pas faire d'erreurs. Ça ne suffit pas de faire des bons matchs, moi j'ai envie de gagner".

La fiche.

Quimper - Caen 97-90 (28-28, 20-24, 21-22, 28-16)

Quimper : Choplin 6, Prost, Uwadiae-Odigie 10, Tensorer 6, Duwiquet 3, Mondésir 6, Biog, Xavier 21, Holsey 33, King 12

Caen : Williams 25, Sidibé 3, Cape 7, Cornely 22, Thondique 11, Pope 12, Djedje, Ramseyer 10

