Caen. Basket (Pro B). Le Caen BC fait sensation en battant Nancy

C'est peut-être la plus grosse écurie de Pro B qui est venu perdre 88-83 à Caen (Calvados) ce mardi 17 octobre 2017. Fraîchement relégué de Pro A, Nancy (Meurthe-et-Moselle) s'est fait surprendre par une vaillante équipe du CBC, "surboostée" par son retour en Pro B après 20 ans d'absence et emmenée par BJ Monteiro, enfin de retour de blessure. Le joueur capverdien a donné le ton en début de partie et permis à son équipe de mener 27-9 après sept minutes de jeu, pour finalement être devant au score en fin de premier quart (29-19). Cet avantage, les Caennais ne le lâcheront jamais malgré la perte des trois quarts suivants (22-24, 16-17, 21-23).

Quelques supporters après la victoire du CBC Impossible de lire le son.

Bastien Vautier décisif contre son club formateur

Outre BJ Monteiro, deux joueurs côté caennais ont également marqué les esprits: Jarvis Williams, très efficace avec 25 points et Bastien Vautier, seulement 18 ans et prêté par Nancy qui, aidé par ses 2m10 a écoeuré ses anciens partenaires avec 14 rebonds mais aussi 10 points. Le jeune joueur a été encensé par son coéquipier Thomas Cornely : "Il a 18 ans et joue contre son ancien club et montre des choses super, c'est très bon pour sa confiance." Le joueur a également été impressionné par l'ambiance au Palais des Sports, inhabituelle pour un mardi soir. "On est mardi et le public était extrêmement présent et a poussé tout le match, ça m'a donné des frissons." Le prochain match de Caen, c'est encore au Palais des Sports avec la réception de Quimper (Finistère) vendredi 27 octobre.

