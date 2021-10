Caen. Basket (Pro B): le Caen BC s'offre sereinement le derby face au Havre 

Le match.

Premier match de ce gros mois de mars et première victoire pour le Caen Basket Calvados, vendredi 2 mars 2018, dans le derby face au Havre (Seine-Maritime). Une rencontre qui marquait aussi les premiers pas au Palais des Sports de Brynton Lemar et Greg Smith, les deux recrues américaines du CBC. Après l'ouverture du score de David Ramseyer - très inspiré avec un total de 17 points - les coéquipiers de Bryson Pope ont mené tout le match, face à ceux de son frère Nicholas, lui aussi numéro 11 et lui aussi capitaine. Très largement devant dès la fin du premier quart (26-7), les Caennais déroulent, en maintenant un écart d'une vingtaine de points avec les Seinomarins, jusqu'au dernier quart. Un 14-0 en 3 minutes 30 pour les Havrais qui reviennent alors à 65-57 tire le signal d'alarme et le CBC rectifie le tir : 88-69, score final.

Le fait de match : une démonstration collective

Avec l'arrivée des deux américains, finie l'étroitesse de l'effectif, du moins pour l'instant, car Ludovic Chelle est sorti sur blessure en fin de match. Cela se ressent sur le parquet : cinq joueurs à plus de 10 points et un jeu collectif huilé, avec 109 d'évaluation générale. Ce premier match, après une coupure de trois semaines, a, à coup sûr, rappelé à tout le monde qu'avant l'enchaînement des blessures, Caen était l'équipe surprise du début de saison et figurait sur le podium de Pro B.

Les réactions.

David Ramseyer, intérieur de Caen (meilleur marqueur avec 17 points): "C'est un bon point pour se rassurer, mais on a encore pas mal de travail derrière. On a gagné un match mais il y a en encore beaucoup ce mois-ci, le chemin n'est pas fini. On a fait 35 grosses minutes, et manqué d'énergie en début de 4e quart en se disant que c'était gagné, ce qui est plutôt humain. Derrière, le coach a fait les bons changements et on est bien revenus. J'ai bien joué au basket ! J'ai envie de faire mieux que mes débuts à Caen qui avaient été assez compliqués."

Hervé Coudray (entraîneur de Caen) : "Nous avons fait le travail pour remporter ce match là, notre prestation est intéressante, mis à part les 5 minutes en demi-teinte en début de quatrième quart-temps. On sait pourquoi : quand vous avez 2 heures d'entraînement avec un nouveau joueur, vous ne balayez pas tout le basket ! On termine quand même à +19, ce qui veut dire qu'on a su reprendre la marche offensive. C'était un match à 4 points, car il ne fallait pas que Le Havre nous rattrape et, en plus, cela nous met le goal-average particulier sur eux."

Alexandre Palfroy (entraîneur du Havre) : "Nous avons surtout été mauvais au premier quart-temps : une équipe instable psychologiquement, on ne marque pas, on prend des paniers faciles, on défend mal et on n'est plus solidaires. C'est surtout dû à un manque de confiance. Après, ça n'a pas été du joli basket, mais on a réussi à ne pas être trop ridicules, puis le quatrième, on gagne. À partir de maintenant, c'est à nous de prendre nos responsabilités et de faire en sorte qu'on soit plus consistants sur les débuts de match, parce que c'est là que ça se joue. Dans l'intensité, on est un cran en dessous, mais pas tant que ça à la ramasse, on est tombés sur une belle équipe de Caen."

La fiche.

Caen - Le Havre : 88-69 (26-7, 21-20, 18-16, 23-26)

Caen : Williams 13, Sidibé, Cape 2, Cornely 9, Chelle 11, Pope 6, Djedje, Vautier 4, Ramseyer 17, Lemar 11, Smith 15

Le Havre : Kabongo 12, Valdelicio 2, Bamba, Mekdad 3, Davis 4, Denis 5, Aded Hussein 11, Pope 2, Lewis 15, Paschal 15

