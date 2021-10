Caen. Le Caen Basket Calvados continue de s'adapter aux blessures

Le Caen Basket Calvados espérait récupérer tous ses blessés pendant ces trois semaines de coupure, finalement seuls Ludovic Chelle et Bastien Vautier sont opérationnels, BJ Monteiro et Gregg Thondique ayant rechuté. Pour se donner de la marge en cas d'autres pépins, le club Caennais devrait avoir recruté, en plus de Brynton Lemar, un autre joueur américain en milieu de semaine. "On est proches de recruter un joueur, on espère qu'il sera qualifié vendredi" expliquait Hervé Coudray mardi 27 février 2018. Brynton Lemar quant à lui, s'est montré à son aise lors de la victoire en amical contre Rueil (93-103) mercredi 21 février dernier avec 23 points inscrits.

Réception de deux mal classés

Vendredi 2 mars 2018, c'est la reprise du championnat contre Le Havre (Seine-Maritime), qui sera suivie par la réception de Charleville-Mézières (Ardennes) mardi 6 mars. Deux matchs à domicile contre le 16e et le 18e de Pro B qui semblent idéaux pour repartir de l'avant, après 11 défaites sur les 12 derniers matchs, et reprendre la marche vers le maintien. "Je pense que ça se jouera vers 14 victoires, on est à 7. On est dans les temps de passage mais il ne faut plus traîner", estime le coach. Dans un mois de mars très chargé avec sept matchs dont quatre à domicile, Caen doit en effet vite intégrer ses recrues et relancer la machine à gagner de l'automne.

Pratique. Vendredi 2 mars à 20h au Palais des Sports, billetterie à partir de 5€

