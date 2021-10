Caen. Basket (Pro B) : Caen surpris par Charleville, bon dernier du championnat

Le Caen Basket Calvados n'a pas brillé à domicile mardi 6 mars 2018 contre Charleville-Mézières (Ardennes). Battu 76-87, Caen n'a jamais su prendre une avance confortable au score et a trop souvent dû se battre pour revenir lorsque son adversaire le faisait. Peut-être un peu la tête ailleurs du fait de la naissance de son enfant dans la semaine, Thomas Cornely n'a pas fait un bon match (aucun point, quatre rebonds, quatre passes). Et quand l'un des meilleurs éléments du CBC depuis le début de la saison décline c'est tout le collectif qui en pâtit.

Le fait du match : les deux recrues au niveau

Tous ? Pas vraiment, avec 19 points chacun, Brynton Lemar et Greg Smith ont encore montré qu'ils ne sont pas venus ici que pour élargir l'effectif. Et c'est tant mieux pour le CBC qui avec Cornely et Williams en dessous de leurs standards habituels ("seulement" 13 points pour l'Américain) doit trouver d'autres joueurs capables de tirer tout le monde vers le haut. Face à une formation de Charleville qui veut sauver sa peau, ça n'a pas suffi contre le dernier du championnat, qui revient à trois victoires du CBC.

La fiche technique

Caen - Charleville-Mézières 76-87 (23-25, 20-19, 18-22, 15-21)

Caen : Williams 13, Sidibé 7, Cape, Cornely, Pope 4, Vautier 6, Ramseyer 8, Lemar 19, Smith 19

Charleville-Mézières : Poirier 1, Morris 17, Dussoulier 10, Carey 11, Saumont 2, Rowland 13, Knowles 14, Beye 9

