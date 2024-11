Tennis. Un vainqueur de Grand Chelem, une légende tricolore, le meilleur français... Les participants dévoilés !

L'Open de Caen s'offre un plateau d'exception ! Pour sa deuxième édition au Palais des sports, les organisateurs de ce tournoi de tennis font venir des joueurs qui performent, ou d'anciennes gloires qui viennent faire leurs adieux. Faisons le point sur ceux qui vont enflammer le court du dimanche 8 au mercredi 11 décembre.

Le n°1 français Ugo Humbert

Il vient tout juste de s'offrir une performance XXL. Finaliste malheureux du Master 1000 de Paris-Bercy, Ugo Humbert est actuellement le 14e joueur mondial au classement ATP. Il a remporté deux trophées cette saison, à Marseille et Dubaï, et s'était hissé en finale l'an passé, déjà, de l'Open de Caen. De quoi livrer une prestation mémorable contre l'Australien Alex de Minaur, vainqueur.

Dominic Thiem, ancienne star

Miné par les blessures, l'Autrichien Dominic Thiem, ancien n°3 mondial, va bientôt prendre sa retraite, à seulement 31 ans. Fort de 17 titres, et notamment d'un tournoi du Grand Chelem, l'US Open 2020, il n'en est pas moins une légende de la discipline. Dominic Thiem, c'est aussi trois finales perdues en Grand Chelem, dont deux à Roland-Garros face au maître des lieux Rafael Nadal, mais également cinq années passées dans le top 10 mondial.

Dominic Thiem a remporté l'US Open en 2020. ll prend sa retraite prématurément, affaiblie par une blessure à un poignet.

Richard Gasquet, pour des adieux

C'est une icône qui vient dire au revoir à son public. Richard Gasquet ne sera plus sur le circuit l'an prochain, il participe donc pour la dernière fois à l'Open de Caen, qu'il a gagné en 2012 et 2014. Le droitier au revers soyeux, plusieurs fois demi-finaliste en Grand Chelem et ancien 7e mondial, est professionnel depuis 2002 !

C'est la dernière fois que Richard Gasquet participera à l'Open de Caen. La légende du tennis tricolore prendra sa retraite après Roland Garros 2025. - Nicolas Gouhier / FFT

Cameron Norrie, ancien membre du top 10

Actuellement 57e au classement, le Britannique s'était hissé jusqu'à la 8e place, gagnant notamment un Master 1000 à Indian Wells en 2022. Le joueur de 29 ans, né en Afrique du Sud, a aussi participé à une demi-finale à Wimbledon la même année, battu par Novak Djokovic.

Jules Marie, le local de l'étape

Il avait été le vainqueur surprise de l'édition 2021. Le Caennais Jules Marie va découvrir l'Open de Caen version Palais des sports, après avoir réussi l'exploit de participer à nouveau aux qualifications de certains tournois du Grand Chelem. Il est actuellement 277e à l'ATP.

Alexandre Müller revient mettre le feu

Il s'était distingué déjà l'an passé contre Alex de Minaur. Alexandre Müller, 68e mondial, est de retour à Caen pour réitérer les belles performances aperçues en 2023.

Chez les femmes, Elise Mertens débarque pour la première fois

La Belge Elise Mertens, capable de gagner plusieurs Grand Chelems en double, participe pour la première fois au tournoi caennais. Aujourd'hui 34e en simple au classement WTA, elle a déjà atteint la 12e place. En 2018, elle perdait en demi-finale de l'Open d'Australie.

Elise Mertens participe pour la première fois à l'Open de Caen. La Belge a fait partie du top 15 mondial. - Philippe Montigny / FFT

Dayana Yastremska, prodige arrivée à maturité

Elle aussi a joué une demi-finale en Australie, mais c'était cette année ! La jeune Ukrainienne est actuellement 33e au classement mondial. A 18 ans seulement, elle remportait son premier titre WTA à Hong Kong. C'était en 2018.

Il ne reste que quelques places pour assister à cette nouvelle édition de l'Open de Caen, qui s'annonce riche en belles rencontres.