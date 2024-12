[Photos + vidéo] Open de Caen. C'était sa dernière ici : Richard Gasquet rend hommage à "un super tournoi"

Ils sont ce qu'il se fait de mieux en France, et l'ont prouvé sur le court de l'Open de Caen. En demi-finale, Richard Gasquet et Ugo Humbert se sont affrontés face à plus de 4 000 spectateurs mardi 10 décembre. L'avantage a tourné en faveur du numéro un tricolore, après une bataille de trois sets (7-5, 4-6, 6-4).

La dernière de Ritchie

"C'était un super match, et une belle fin", réagissait Richard Gasquet après la rencontre. Le tennisman au revers soyeux prendra sa retraite bientôt, et disputait donc son dernier match à Caen. Un hommage lui a été rendu après la rencontre.

De la puissance dans les coups… au point de casser le filet ! Scène cocasse en plein milieu du premier set.

"C'était une belle surprise, sourit-il. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ici. Même quand j'étais dans le top 10 mondial, je venais jouer à Caen. C'est un super tournoi, avec de super organisateurs. La date est parfaite, le public aussi. C'est vraiment un grand tournoi." Le changement de dimensions au Palais des sports a conquis le Bittérois, deux fois vainqueur de l'Open, qui gardera "de très bons souvenirs de la ville de Caen et du tournoi."

Richard Gasquet se souvient de l'Open de Caen comme d'un "super tournoi".

Nouvelle opportunité pour Ugo Humbert

Face à lui Ugo Humbert, qui "adore le Palais et ce stade plein", toujours ravi "du soutien" et de "revoir les mêmes visages". Celui qui fait partie "des meilleurs du monde", dixit son adversaire du soir, s'est qualifié pour la troisième finale de sa carrière à l'Open de Caen. Il avait perdu les deux premières.

Cameron Norrie sera l'adversaire d'Ugo Humbert en finale.

Face à lui, il retrouvera Cameron Norrie, un autre gaucher, qui revient en forme après une blessure. Le Britannique a éliminé Alexandre Müller en deux sets (6-3, 6-4).

Alexandre Müller a livré un beau combat face à Cameron Norrie, mais c'est le Britannique qui l'a emporté.

Ugo Humbert disputera sa troisième finale à l'Open de Caen.