Insolite. Ils sont venus voir le tournage d'une série au Mont Saint-Michel

Des zombies dans les rues étroites du Mont-Saint-Michel. C'est, peut-être, le scénario qui a été tourné, lundi 6 mars sur le rocher. Une série dérivée du show américain postapocalyptique The Walking Dead est en cours de tournage sur la Merveille pendant deux jours et doit se terminer ce mardi 7 mars. L'histoire, à peine évoquée par la production, tourne autour du personnage de Daryl Dixon, joué par Norman Reedus, et elle se passe en Europe.

Ce tournage a attiré les fans de la série mère, dans laquelle apparaît déjà l'acteur.

Aurélien Grey a 35 ans, il est venu de Flers (Orne) avec sa compagne. "C'était relativement cool car, pendant les scènes, les gens restaient à distance, mais dès qu'il [Norman Reedus, ndlr] avait l'opportunité, il venait au contact des gens", explique-t-il. Sur place, "il y a vraiment des gens du staff partout dans le Mont", décrit-il, et notamment beaucoup de francophones - la production a dû embaucher des techniciens français pour cette production américaine.

Norman Reedus a signé des autographes à ses fans, dont certains ont fait le déplacement de loin. - Aurélien Grée

Ericka Morin est venue en voisine, de Granville, avec sa sœur. Les deux sont fans de la série et des acteurs. "C'était sympa. Enfin, on n'a pas vu grand-chose, vu qu'ils ont bien tout caché, pour éviter qu'on en sache trop sur la série. Il y avait du monde et on a vu l'acteur principal. Pendant une demi-heure, avant le repas, il a signé des autographes", racontent-elles.

