Manche. Davantage de tournages à venir au Mont Saint-Michel

Que ce soit sur petit ou grand écran, le Mont Saint-Michel va devenir de plus en plus visible. C'est en tout cas la volonté de l'établissement public qui le gère, qui va permettre à plus d'équipes de tournages de venir poser leurs caméras.

"Nous avons beaucoup de demandes, c'est difficile de les quantifier parce qu'elles arrivent de manière assez aléatoire et irrégulière. On va, en tout cas, amplifier la possibilité pour les entreprises et pour les productions cinématographiques la possibilité de venir au Mont Saint-Michel", assure Thomas Velter, le directeur de l'établissement public du Mont.

Une manne financière

Il poursuit : "C'est aussi une source de revenus pour l'établissement public et toutes les structures qui sont présentes au Mont Saint-Michel. On parle ici d'argent public, donc toute recette issue de tournage est réinvestie directement dans la préservation environnementale du bâti du site du Mont Saint-Michel, et aussi pour mieux accueillir les visiteurs. C'est tout bénéfique, dès lors que le tournage se passe dans de bonnes conditions, que nous avons définies au préalable."

Des dossiers finement étudiés

Toutes les demandes de tournage n'aboutissent pas forcément. Le choix est fait "en fonction de disponibilité des espaces, d'opportunités d'accueillir un tournage à cette époque-là de l'année : nous décidons s'il y a lieu de donner suite ou pas", explique Thomas Velter. Il n'y a donc pas de tournage l'été, au plus fort de l'affluence touristique, mais plutôt en basse et moyenne saisons. La manière dont va être filmé le Mont, mais aussi l'histoire racontée par la vidéo sont des critères de choix. "Je ne vous cache pas que j'ai déjà refusé des tournages de films, pour le cinéma, pour la télé ou pour la publicité. En revanche, lorsque je vois qu'il y a un intérêt patrimonial, pour valoriser le site, pour le rendre plus visible vis-à-vis des publics qui regarderont le film, là, on peut être amené à accepter", précise-t-il.